Tirupati: तिरुपति की बाढ़ में फंसे यात्री, शहर के बिगड़े हालात को लेकर Chiranjeevi ने AP सरकार को लिखा पत्र

Tirupati temple floods: तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में तेज बारिश से राज्य के लोग सहित दूर-दूर से आए पर्यटक संकट झेल रहे हैं. आंध्रप्रदेश के चित्तूर सहित आसपास के जिलों में गुरुवार (18 नवंबर) को भारी बारिश हुई. ऐसे में दुनिया भर में प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर के निवास स्थल तिरुमाला (Tirumala) में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. इसी बीच साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी (chiranjeevi) ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आंध्रप्रदेश सरकार से बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद भेजने की अपील की है. 2008 में तिरुपति विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभिनेता ने कहा कि वहां स्थिति गंभीर है. उन्होंने शुक्रवार को ट्विटर के माध्याम से आंध्र प्रदेश सरकार से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का आग्रह किया है.

‘आचार्य’ (Acharya) अभिनेता ने पोस्ट में लिखा, ‘राज्य सरकार, टीटीडी, सभी राजनीतिक दलों, प्रशंसक संघों और अच्छे लोगों से सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए जितनी जल्दी हो सके हर संभव मदद करें. तिरुमाला और तिरुपति में भक्तों को भारी बारिश के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. राज्य सरकार और टीटीडी को जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. मैं सभी राजनीतिक दलों, साथ ही फैन क्लबों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और विभिन्न राहत शिविरों में उदारतापूर्वक अपना योगदान दें.’

Andhra Pradesh: Heavy rainfall leads to inundation of roads in Tirupati

CM YS Jagan Mohan Reddy has directed the authorities to be vigilant and take necessary measures in wake of the inclement weather. pic.twitter.com/4h6tdgv6Ro

