Chiranjeevi ने दिखाई दरियादिली, कैंसर से जूझ रहे फैन की मदद की, उठाएंगे पूरा इलाज का खर्च

साउथ सिनेमा (South cinema) के मेगास्टार चिरंजीवी (Chiranjeevi) इन दिनों जहां फिल्म ‘भोला शंकर’ (Bholaa Shankar) को लेकर चर्चा में हैं वहीं, अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर उन्होंने अपने एक फैन से मुलाकात की, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था. उसके लिए एक्टर ने दरियादिली दिखाई है. उन्होंने शख्स के ट्रीटमेंट का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा उठाया है. वो उसे आर्थिक मदद दे रहे हैं. उन्होंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी और प्राइवेट अस्पताल से फिर से कंसल्ट करने की सलाह दी है.

बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर फैन से मुलाकात करने वाले एक्टर रजनीकांत ने फैन वैंकट से मंगलवार को अपने ऑफिस में मुलाकात की. आर्थिक तंगी झेल रहे वैंकट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है. जब चिरंजीवी को फैन के स्वास्थ्य के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च देने का वादा किया है. चिरंजीवी के फैन की मेडिकल रिपोर्ट भी देखी और उसे उन्होंने सलाह दी कि वो हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में जाकर सलाह ले ले. एक्टर ने फैन को पर्सनल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में रिफर किया है. इसके बाद चिरंजीवी ने अपनी टीम से इस केस को लेकर अपडेट भी लेने को कहा है. चिरंजीवी ने बड़ा दिल दिखाते हुए शख्स को इलाज के लिए तुरंत दो लाख रुपए दिए, जिसके बाद अब उनके नेक काम की लोग जमकर तारीफ करें.

Bigboss @KChiruTweets helped a fan who was recently taken ill. Venkat, from the Visakhapatnam district, has been battling cancer for a few years.

Megastar assured venkat family that he will pay for the treatment himself.🙏🙏🙏 pic.twitter.com/jCfVGAb9oC

