Ram charan और काजल अग्रवाल को अपने इशारे पर नचाने वाले Shiva Shankar का निधन, कोरोना से थे संक्रमित

साउथ सिनेमा (South Cinema) के दिग्गज कोरियोग्राफर शिवा शंकर (Shiva Shankar) ने 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. उन्होंने रविवार को अपनी अपनी अंतिम सांस ली. बताया जा रहा है कि वो कोविड-19 (Covid-19) से संक्रमित थे. इसके कारण उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी. आपको बता दें कि ये शिवा शंकर वो ही हैं, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर खबर आई थी कि आर्थिक दिक्कतों के चलते उनका परिवार अच्छा इलाज नहीं करवा पा रहा है. इसके बाद सोनू सूद (Sonu Sood), चिरंजीवी (Chiranjeevi) और धनुष (Dhanush) जैसे स्टार्स ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था. उनके निधन से साउथ इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा है.

Sad to know that reknowned choreographer Shiva Shankar Master garu has passed away. Working with him for Magadheera was a memorable experience. May his soul rest in peace. Condolences to his family.

SS Rajamouli ने जताया शोक

डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) ने कोरियोग्राफर शिवा शंकर के निधन (Shiva Shankar Death) पर दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘ये जानकर बहुत दुख हुआ कि शिवा शंकर मास्टर गुरु का निधन हो गया है. उनके साथ ‘मगधीरा’ में काम करने का यादगार अनुभव रहा है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं.’

Heartbroken to hear about the demise of Shiv Shankar masterji. Tried our best to save him but God had different plans. Will always miss you masterji.

May almighty give strength to the family to bear this loss.

Cinema will always miss u sir 💔 pic.twitter.com/YIIIEtcpvK

