Cobra Twitter Review: इरफान पठान, चियान विक्रम- श्रीनिधि शेट्टी की कोबरा रिलीज, ऐसा आया लोगों का फीडबैक

Cobra Twitter Review: ‘कोबरा’ (Cobra) एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लेखकों के एक समूह द्वारा लिखी गई है. फिल्म का निर्देशन आर. अजय ज्ञानमुथु ने किया है जो थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और कोबरा भी थ्रिलर है. इसमें चियान विक्रम (Chiyaan Vikram) और श्रीनिधि शेट्टी (Srinidhi Shetty) लीड रोल में हैं जबकि भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान (cricketer Irfan Pathan) ने तुर्की इंटरपोल ऑफिसर के किरदार से इससे तमिल में डेब्यू किया है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि ‘कोबरा’ काफी वक्त पहले रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन किन्ही वजहों के कारण बार-बार फिल्म के निर्माताओं ने इसकी रिलीज की तारीखों को पोस्टपोन किया. आखिरकार, गणेश चतुर्थी के दिन इसे रिलीज कर दिया गया है और इससे केजीएफ फेम श्रीनिधि शेट्टी ने भी कॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की है. 31 अगस्त को कोबरा रिलीज हो चुकी है जिसे देखने के बाद लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिआएं आई हैं.

‘कोबरा’ को देख आए मिले-जुले रिएक्शन

मोस्ट अवेटेड फिल्म को तमिल, तेलुगू और कन्नड़ भाषा में डब कर रिलीज किया गया है. इसका खासकर क्रिकेट लवर्स भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसमें इरफान पठान जो हैं. फिल्म देखने वाले कुछ दर्शकों को ये अच्छी लगी तो तमाम इसे देखने के बाद बोर फील किए. कुछ दर्शकों का कहना है कि कोबरा ज़्यादा ढली हुई, लंबी और एक लाउड फिल्म है जो पुराने ढंग से बनाई गई है जो दर्शकों को रोमांचक नहीं लगी.

दर्शकों को बोरिंग लगी ‘कोबरा’

ज्यादा लोगों को लगता है कि टैलेंटेड चियान विक्रम इसके जरिए दर्शकों को इंप्रेस करने में असफल रहे और उन्हें ये एक Tiring watch यानी थका लेने वाली फिल्म लगी. कुल मिलाकर कोबरा अधिकतर दर्शकों की उम्मीदों पर एक तरह से पानी फेरते दिखी. तमाम यूजर्स ने इसे लेकर अपने फीडबैक में टूटे हुए दिल वाला इमोजी बनाया.

मेकर्स कम रहे 30 मिनिट की ड्यूरेशन

हालांकि, कुछ एक ये पसंद भी आई इसे एक अदभुत मूवी बताया. एक यूजर ने लिखा, ‘करीबी सूत्रों से पता चला है कि फिल्म #कोबरा की लॉन्ग ड्यूरेशन को लेकर आई नकारात्मक रिपोर्ट के कारण निर्माताओं ने 30 मिनट की ड्यूरेशन कम करने की योजना बनाई है.Marvellous Movie’

Overall Review:

लोगों को पसंद आया स्टार कास्ट का परफोर्मेंस

#कोबरा को फिल्म पसंद आई ..’चियान विक्रम की एक्टिंग शानदार है…श्रीनिधि शेट्टी का परफोर्मेंस भी देखने लायक है. @अजय ज्ञानमुथु की शानदार फिल्म लेकिन पहले की फिल्मों के लेवल का नहीं…इसमें स्टार कास्ट का परफोर्मेंस सभी को पसंद आया.’

फिल्म में इन स्टार्स ने भी निभाया अहम रोल

फिल्म में इरफान पठान, श्रीनिधि शेट्टी और चियान विक्रम के अलावा केएस रविकुमार (K.S.Ravikumar) , रोशन मैथ्यू (Roshan Mathew), पद्मप्रिया जानकीरमन (Padmapriya Janakiraman), कनिहा (Kaniha), सिंधु श्याम (Sindhu Shyam), मणिकंद राजन मीनाक्षी गोविंदराजन (Manikanda Rajan Meenakshi Govindarajan) ने फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं.

फिल्म का संगीत एआर रहमान ने तैयार किया था जिसके गानों को पसंद किया जा रहा है.

