'Kshanam' के 5 साल पूरे होने पर अदा शर्मा को ऑफर हुईं 5 तेलुगू फिल्में, 'कमांडो गर्ल' ने खुद किया ऐलान

बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा (Adah Sharma) एक्टिंग और डांस के साथ-साथ स्टंट के लिए भी जानी जाती हैं. अदा आए दिन ही सोशल मीडिया पर अपनी एडवेंचर एक्टिविटी से रूबरू कराती रहती हैं. पिछले दिनों ही एक्ट्रेस का एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था जिसमें वे समदंर किनारे स्टंट करती दिख रही थीं. ताजा घटनाक्रम में अदा अपनी अपकमिंग मूवीज को लेकर सुर्खियों में हैं.दरअसल, कमांडो गर्ल के नाम से फेमस अदा शर्मा फिर से तेलुगू फिल्मों में नजर आने वाली हैं. इस बात की जानकारी खुद अदा ने अपने सोशल अकाउंट पर दी है. आने वाले वक्त में अदा तमाम तेलुगू फिल्मों में अभिनय करेंगी. क्योंकि एक्ट्रेस ने एक या दो नहीं बल्कि 5 तेलुगू फिल्में साइन की हैं. इंस्टाग्राम पोस्ट पर अभिनेत्री ने ये भी बताया कि उनकी फिल्म Kshanam ने पांच साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर उन्होंने Kshanam की टीम का शुक्रिया किया.अभिनेत्री ने एक अन्य पोस्ट में फिल्म की क्लिप शेयर की और लिखा, "Kshanam के 5 साल पूरे होने पर मैं यह ऐलान करना चाहती हूं कि मेरे पास 5 तेलुगू फिल्में हैं! मैंने जिस भी भाषा में काम किया है मुझे हमेशा ही प्रशंसकों का भरपूर प्यार और सपोर्ट मिला है.'' अदा ने बताया कि अपनी अपकमिंग फिल्मों में ऐसे किरदारों में नजर आएंगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं किए.एक्ट्रेस ने Heart Attack से तेलुगू इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. अदा शर्मा ने kshanam के अलावा S/O Satyamurthy Rana Vikrama Subramanyam for Sale, Kalki जैसी तेलुगू फिल्मों में काम किया है. अभिनेत्री फिल्मों के अलावा The Holiday और Pati Patni Aur Panga जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं.