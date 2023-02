पेशी पर जाते हुए महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडीज को दिया स्पेशल मैसेज, वैलेंटाइन डे मौके पर VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्ली. तिहाड़ की सलाखों में बंद महाठग और 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) की रुमानियत अब भी खत्म नहीं हुई है. बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) के लिए आज भी सुकेश का दिल धड़कता है. हालांकि, अब सुकेश मशहूर डांसर नोरा फतेही (Nora Fatehi) की कोई चर्चा नहीं करना चाहता है. मंगलवार (14 फरवरी) को वैलेंटाइन डे के मौके पर सुकेश की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी थी. पेशी के दौरान उसने जैकलीन के लिए प्यारा सा संदेश दे डाला.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के कोर्ट से बाहर निकलते वक्त सुकेश ने मीडिया कर्मियों से कहा, ‘उसे (जैकलीन को) हैप्पी वैलेंटाइन्स डे विश करें.’ सुकेश पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुआ जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने उसकी संपत्ति की नीलामी के मुद्दे पर सुनवाई की. अदालत परिसर से बाहर निकलने के दौरान वीडियो में सुकेश को बड़े स्टाइलिश तरीके से देखा गया. उसने बाल बेहद शानदार कटवाए हुए थे और गुच्ची की शर्ट और जींस पहन रखी थी.

#CNNnews18 confronts Sukesh Chandrashekhar, on question about @Asli_Jacqueline says, “Wish her #happyvalentinesday from my end.”

On #NoraFatehi, he says, “She’s a Gold Digger.”@CNNnews18 #SukeshChandrashekhar pic.twitter.com/zoeCBcK7Po

