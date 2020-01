boycottChhapaak के बाद भी फायदे में हैं दीपिका पादुकोण, ट्विटर पर बढ़े फॉलोअर्स

Boycott her all movie #boycottchhapaak block deepika...

— Dharmveer Chaudhary (@DChaudhary0093) January 8, 2020

ऐसे बढ़ें दीपिका के फॉलोअर्स.



Thank you @deepikapadukone ... thank you for being a true INDIAN .. pic.twitter.com/eHiYNCXA1R

— Prakash Raj (@prakashraaj) January 7, 2020



Thank you @deepikapadukone for giving this movement a mainstream narrative. For using your position to choose the correct path. It always comes to the women and yes, they do deliver! Big love sister! #WeAreWithJNU #noplaceforfascism

— Sayani Gupta (@sayanigupta) January 7, 2020



The female of the species is, and was, and will always be the strongest of the two #DeepikaPadukone . Chhapak first day all shows . Let’s all those who stand against the violence go to @bookmyshow and show them. Make our silent statement which will be the loudest .

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) January 7, 2020



Full support and thanks to @deepikapadukone for showing courage that a LOT of people from Bollywood don't.

Those downtrending #Chhapaak, you have already lost! Your petty hatred CANNOT stop brave women! #ChhapaakIsABLOCKBUSTER ! Mark my words, and trend THAT!



— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) January 7, 2020

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) कैंपस में हुए एक प्रोटेस्ट में शामिल होकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं. सोशल मीडिया पर #BoycottChhapaak ट्रेंड कर रहा है. जेएनयू हिंसा का समर्थन कर रहे लोग दीपिका के इस रुख को 'देशविरोधी' बता रहे हैं. लोगों से 'छपाक' फिल्म नहीं देखने की अपील की जा रही है. सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज भी शेयर किए जा रहे हैं कि भारत दीपिका पादुकोण को सबक सिखाएगा. कुछ ट्विटर यूजर्स ने दीपिका को 'देशविरोधी' करार देते हुए उन्हें ब्लॉक और अनफॉलो भी कर दिया है.शुक्रवार को दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' रिलीज होने जा रही है. दीपिका इसमें एसिड सर्वाइवर का किरदार निभाती दिखेंगी. फिल्म की रिलीज से ठीक पहले हुई इस कंट्रोवर्सी से ऐसा माना जा रहा है कि दीपिका को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा. हालांकि, एक्ट्रेस के मौजूदा ट्विटर फॉलोइंग को देखने पर लगता है कि उन्हें इस कंट्रोवर्सी से फायदा ही हुआ है.सोशल मीडिया एनालिटिक्स को ट्रैक करने वाली वेबसाइट 'Socialblade' के मुताबिक, बीते एक हफ्ते में ट्विटर पर दीपिका पादुकोण के फॉलोअर्स बढ़े हैं. यहां तक कि जेएनयू में साइलेंट प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद जितने लोगों ने दीपिका को ब्लॉक या अनफॉलो किया, उससे कहीं ज्यादा यूजर्स ने एक्ट्रेस को फॉलो करना शुरू किया है. मौजूदा समय में एक्ट्रेस के ट्विटर पर 29 मिलियन फॉलोअर्स हैं.दीपिका पादुकोण के ट्विटर फॉलोअर्स बढ़ने का कारण ये भी है कि #boycottChhapaak #boycottdeepika के बीच सोशल मीडिया का एक हिस्सा एक्ट्रेस के सपोर्ट में उतर आया. फिर #boycottChhapaak #boycottdeepika के काउंटर के रूप में #IStandWithDeepika ट्रेंड करने लगा. वहीं, पूरा बॉलीवुड दीपिका के साथ खड़ा हो गया.दीपिका के समर्थन में पूरा बॉलीवुड भी साथ खड़ा है. इस फेहरिस्त में सबसे पहले डायरेक्टर अनुराग कश्यप का नाम शामिल है. उन्होंने दीपिका के सपोर्ट में ट्वीट कर लिखा- 'किसी भी प्रजाति में फीमेल हमेशा से ही ताकतवर थी, है और रहेगी. छपाक का पहला दिन सारे शो. वो सभी लोग जो हिंसा के खिलाफ खड़े हैं उन्हें बुक माई शो पर जाना चाहिए और इन लोगों को दिखा देना चाहिए. एक साइलेंट बयान देने का समय आ गया है जो सबसे ज्यादा मारक साबित होगा.'वहीं, सिंगर-म्यूजिशियन विशाल डडलानी ने दीपिका का पूरा समर्थन देते हुए उनके इस कदम को साहसी बताया है. उन्होंने लिखा- 'दीपिका का ऐसी हिम्मत दिखाने के लिए शुक्रिया, ऐसा काम बॉलीवुड के बहुत से लोग नहीं कर पाते. जो लोग छपाक को डाउन ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले ही हार चुके हैं. आपकी घृणा बहादुर महिलाओं को रोक नहीं सकती है. #ChapaakIsABLOCKBUSTER! मेरी बातों को याद रखें और इसे ट्रेंड करें.'