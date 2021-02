. ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कॉलीवुड स्टार धनुष (Dhanush) हॉलीवुड (Hollywood) फिल्म निर्माताओं की जोड़ी, जो और एंथोनी रूसो के साथ काम कर रहे हैं, जिसका नाम है 'द ग्रे मैन'. मूवी नेटफ्लिक्स (Netflix) के लिए बनाई जाएगी जो एक एक्शन से भरपूर थ्रिलर होने वाली है. रयान गोसलिंग और क्रिस इवांस भी इस एक्शन ड्रामा का हिस्सा हैं. इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि द ग्रे मैन के शूट को लेकर धनुष के लिए 60 दिन शेड्यूल किए हैं. जल्द ही इस शेड्यूल के लिए लंदन और यूके में शूट किया जाएगा, जिसमें धनुष के साथा बाकी क्रू भी होगा.'द ग्रे मैन' को नेटफ्लिक्स की अभी तक की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है. इस फिल्म में कैप्टेन अमेरिका क्रिस इवांस, हॉलीवुड स्टार रायन गोस्लिंग और Ana de Armas मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं. धनुष के साथ इस फिल्म में हॉलीवुड एक्टर्स Jessica Henwick, Wagner Moura और Julia Butters भी नजर आएंगे. इस फिल्म के ऐलान के बाद से ही धनुष के फैन्स बेहद खुश हो गए थे और सोशल मीडिया पर ढेरों बधाईयां दे रहे थेबता दें कि यह फिल्म लेखक Mark Greaney की लिखी किताब पर आधारित है. खबरों के मुताबिक इस फिल्म का बजट 200 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 1500 करोड़ रुपये है. एक न्यूज पोर्टल से बातचीत में एंथनी रूसो ने कहा, था कि जिन लोगों को कैप्टेन अमेरिका: विंटर सोल्जर पसंद आई थी, उन्हें बता दूं कि हम उसी तरह का काम करने जा रहे हैं लेकिन उसकी सेटिंग असली दुनिया होगी. यही इस फिल्म की खास बात रहेगी.बता दें कि धनुष का पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फिल्म The Extraordinary Journey of the Fakir थी. धनुष के अलावा रूसो ब्रदर्स प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म सिटाडेल में काम कर रहे हैं. इसके अलावा धनुष अतरंगी रे के साथ बॉलीवुड में भी वापसी करेंगे जहां वो अक्षय कुमार और सारा अली खान के साथ अभिनय करेंगे.