कोरियाई सिंगर और एक्ट्रेस Suzy Bae के साथ रोमांस करेंगे Ram Charan, दिल राजू ने अपनी फिल्म के लिए किया अप्रोच

कमल हासन स्टारर इंडियन 2 के बाद डायरेक्टर शंकर (Shankar) की अगली फिल्म टॉलीवुड मेगास्टार राम चरण (Ram Charan) के साथ है, जिसे दिल राजू प्रड्यूस कर रहे हैं. फिल्म को लेकर अपडेट सामने आ रहा है कि इसमें राम चरण के अपोजिट फेमस कोरियाई सिंगर और एक्टर सूजी बे Suzy Bae होंगीं.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और रजनीकांत (Rajnikanth) अभिनीत फिल्म '2.0' फेम डायरेक्टर शंकर अपनी मेगा बजट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनकी कमल हासन स्टारर 'इंडियन 2' की आधे से ज्यादा शूटिंग पूरी हो चुकी है. लेकिन कुछ कारणों से फिल्म अब रुकी हुई है और जून या जुलाई के बाद फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. 'इंडियन 2 लाइका प्रोडक्शंस (Lyca Productions) बना रहा है.



इस बीच 12 फरवरी को घोषणा की गई थी कि डायरेक्टर शंकर (Shankar) की अगली फिल्म टॉलीवुड मेगास्टार राम चरण (Ram Charan) के साथ है, जिसे दिल राजू प्रड्यूस कर रहे हैं. फीमेल रोल के लिए रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) से और म्यूजिक डायरेक्शन के लिए अनिरुद्ध से बात चल रही है. फिल्म को लेकर जो अपडेट सामने आ रहा है, वो दर्शकों को खुश कर देगा. टॉलीवुड में अब चर्चा है कि शंकर ने फिल्म में एक और फीमेल कैरेक्टर के लिए फेमस दक्षिण कोरियाई सिंगर और एक्ट्रेस सूजी बे (Suzy Bae) से बात की है.



26 साल की स्टार ने इस मूवी को लेकर उनके देश की एक फेमस मैग्जीन को बताया था कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड है. पहले भी खबरें आ रही थी कि शंकर ने 'इंडियन 2' में एक खास रोल के लिए सूजी बे से संपर्क किया था, लेकिन ये साफ नहीं है कि उन्होंने दोनों फिल्मों के लिए हां किया है या नहीं. शंकर और राम चरण के इस प्रोजेक्ट के पूरे कास्ट और क्रू की डिटेल्स जल्द ही सामने आ जाएंगी. फिलहाल इस खबर से राम चरण के फैंस भी एक्साइटेड हैं. Suzy Bae को फिल्मों और टेलीविज़न सीरीज में उनके कई रोल के जाना जाता है, जिनमें Architecture 101 (2012), Pinocchio (2014), My Love From The Star (2014), While You Were Sleeping (2017), Vagabond (2019), The Sound of a Flower (2015) टॉप पर हैं.