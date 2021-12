सिनेमा में जातिवाद है और मैं खुद महसूस करता हूं- Kamal Haasan पर पा रंजीत का पलटवार

कमल हासन इंडस्ट्री में (Kamal haasan) जातिवाद (Casteism) धर्म (Religion) पर दिए बयान को लेकर चर्चा में हैं और अब उनके स्टेटमेंट पर तमिल इंडस्ट्री के जाने-माने डायरेक्टर पीए रंजीत (Pa. Ranjith) का पलटवार आया है. सामाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने तमिल सुपरस्टार के विचार को पूरी तरह से नकार दिया है. Pariyerum Perumal के निर्देशक ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘जाति भेद पर मेरा स्टैंड बहुत स्पष्ट है और ये फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद है… मैं इसे महसूस कर सकता हूं. ‘ इसका मतलब कमल हासन की विचारधारा से पीए रंजीत पूरी तरह से अलग है, चूंकि उन्होंने खुद कहा है कि वे जातिवाद को सिनेमा में खुद भी फील करते हैं.

My stand on caste differences is very clear that it exists in the industry and I can feel it: Tamil film director PA Ranjith on actor-politician Kamal Haasan’s statement that the cinema industry does not have cast differences (18.21) pic.twitter.com/x2li5FNeya

— ANI (@ANI) December 19, 2021