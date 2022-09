दिशा पटानी संग सूर्या की पहली पैन इंडिया मूवी के लीक हुए सीन, फिल्म मेकर ने दी चेतावनी; डिलीट कर दो वरना...

सूर्या (Suriya) और दिशा पटानी (Disha Patani) ने निर्देशक सिरुथाई शिवा की पैन इंडिया फिल्म ‘सूर्या 4’ (Suriya 42) को साइन किया है जिसका अभी तक टाइटल नहीं आया है. फिल्म की शूटिंग गोवा में तेज गति से चल रही है. इसी बीच प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो ग्रीन ने सोशल मीडिया पर लीक हुई तस्वीरों और वीडियो के बारे में एक बयान दिया है. फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने प्रशंसकों से लीक हुई तस्वीरों को हटाने की अपील की है और ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ लीगन एक्शन लेने की चेतावनी भी दी है.

दिशा पटानी हाल ही में गोवा (Goa Film Shooting) में सूर्या 42 की शूटिंग में शामिल हुईं. शहर के एक खूबसूरत लोकेशन पर फिल्म के पहला शेड्यूल के लगभग एक महीने तक चलने की उम्मीद है. लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सूर्या 42 की शूटिंग स्पॉट से फोटो और वीडियो लीक हो रहे थे. 25 सितंबर को, स्टूडियो ग्रीन ने ट्विटर पर लीक तस्वीरों और वीडियो को नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

