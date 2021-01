Entertainment Live News Update: संगीतकार गुलाम मुस्तफा खान का निधन, 'मैडम चीफ मिनिस्टर' को जान से मारने की धमकी!

उस्ताद गुलाम मुस्तफा के निधन से कई सेलिब्रिटी सदमे में हैं. खासकर संगीत जगत के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं है. ऐसे में तमाम सेलिब्रिटीज ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. लता मंगेशकर ने ट्वीट करते हुए बताया है कि उन्होंने और उनकी भांजी ने गुलाम मुस्तफा खान से संगीत सीखा है.

Mujhe abhi abhi ye dukhad khabar mili hai ki mahan shastriya gayak Ustad Ghulam Mustafa Khan Saheb is duniya mein nahi rahe. Ye sunke mujhe bahut dukh hua. Wo gayak to acche the hee par insaaan bhi bahut acche the. pic.twitter.com/l6NImKQ4J9