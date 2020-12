Entertainment Live: गौहर-ज़ैद की शादी की तस्वीरें वायरल, रजनीकांत अस्पताल में भर्ती

ब‍िग बॉस सीजन 7 की व‍िनर और एक्‍ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan) बीते शुक्रवार को यानी 25 दिसंबर को म्यूजिक कंपोजर स्माइल दरबार के बेटे जैद दरबार (Zaid Darbar) संग शादी के बंधन में बंध गईं हैं. अब दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

Love and blessings to the truly wonderful @GAUAHAR_KHAN on her wedding. You look incredible Queen😭. Wishing you both a lifetime of happiness. #GaZabKaHaiDin #GauaharKhan pic.twitter.com/4uUlueS3MH