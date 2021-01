Entertainment Update: शादी के बाद पहली बार हाथों में हाथ डाले दिखे वरुण-नताशा, जैकलीन करेंगी हॉलीवुड डेब्यू

कृषि कानूनों (farmers bill) को रद्द कराने की मांग पर अड़े किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसके लिए उन्हें पहले ही रूट बताए गए थे, लेकिन किसान वो रूट तोड़ते हुए दिल्ली में कूच कर गए और इस वजह से राजधानी में माहौल खराब हो गया, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच जमकर तनाव बढ़ गया. एक्ट्रेस कंगना रनौत (kangana ranaut) ने मामले पर हमलावर अंदाज में एक्टर दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा से सफाई मांगी है. कंगना ने लिखा कि ‘दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा को इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है. आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है. यही चाहिए था न तुम लोगों को. बधाई हो’.

Sick and tired of riots and blood bath almost every month , Delhi, Bangalore and now again Delhi #दिल्ली_पुलिस_लठ_बजाओ #RedFort pic.twitter.com/pWhXtOrqkx