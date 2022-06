KK Funeral Live Updates: अंतिम यात्रा पर गायक केके, भावुक हुए म्यूजिक इंडस्ट्री के सितारे

केके का पार्थिव शरीर मुंबई में उनके आवास पर पहुंच चुका है. उनका पार्थिव शरीर इस वक्त पार्क प्लाज़ा में उनके घर पर रखा हुआ है. केके के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर परिवार और करीबी दोस्तों के आलावा फैन्स का आना शुरू हो गया है.

Maharashtra | Mortal remains of singer Krishnakumar Kunnath popularly known as #KK brought to his residence in Mumbai

The last rites of the singer will be performed in Mumbai today. pic.twitter.com/AL72BfoeUz

— ANI (@ANI) June 2, 2022