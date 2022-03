Entertainment News Live Updates: मलाइका अरोड़ा के मम्मी-पापा जब बेटी के ट्रोल होने से थे परेशान

रणबीर कपूर-आलिया भट्ट डिनर डेट पर दिखे साथ

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने फिल्म के प्रमोशन के समय बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ अपने रिश्ते को लेकर उन्होंने खुलकर बात की. हाल ही में अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर आलिया और रणबीर दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते देखे गए. दोनों साथ में डिनर डेट (Alia Bhatt and Ranbir Kapoor step out for dinner date) पर पहुंचे, जहां दोनों को साथ में देख फैंस काफी खुश हुए.