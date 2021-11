Entertainment News Live Updates: 'सूर्यवंशी' के बाद 'सिंघम 3' लाने की तैयारी में रोहित शेट्टी, अनुच्छेद 370 पर आधारित होगी फिल्म

ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. हाल ही में ट्विंकल अपने एक ऐसे ही पोस्ट को लेकर जबरदस्त चर्चाओं में आ गई हैं. उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो गाना गाती दिखाई दे रही हैं. मां ट्विंकल का गाना सुनते ही नन्हीं नितारा खुद को रोक नहीं सकीं और बोल बैठीं what song is that?