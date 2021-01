Entertainment News Live Updated: अनूप जलोटा बने 'साईं बाबा', सलमान खान ने शादी पर की खुलकर बात

साउथ सुपरस्टार राम चरण ने अपने फैंस को खुशखबरी दी है. उन्होंने कोरोना का मात दे दी है. ट्विटर पर उन्होंने बताया है कि उनका कोविड टेस्ट निगेटिव आ गया है. दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कोविड पॉजिटिव आए थे, उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी हो रही है कि मेरा कोविड टेस्ट निगेटिव आया है. अब जल्दी ही काम पर लौटना है, इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं. आप सभी की ओर से की गई दुआओं और शुभकामनाओं का धन्यवाद.

It feels good to be back !!! pic.twitter.com/5yqXQkPVtg