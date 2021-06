Entertainment News Live Updates: शेखर सुमन की मां का निधन, कीर्ति कुल्हारी बोलीं, शादी से बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल

भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया. 91 साल की उम्र उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन पर शाहरुख खान ने ट्विटर पर लिखा- ‘फ्लाइंग सिख अब एक व्यक्ति के रूप में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति हमेशा महसूस की जाएगी और उनकी विरासत बेजोड़ रहेगी... मेरे लिए एक प्रेरणा... लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा. मिल्खा सिंह सर आपकी आत्मा को शांति मिले. '

The Flying Sikh may no longer be with us in person but his presence will always be felt and his legacy will remain unmatched... An inspiration to me... an inspiration to millions. Rest in Peace Milkha Singh sir.