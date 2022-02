Entertainment News Live Updates: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हाउस पार्टी में पहुंचीं कंगना रनौत

सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) और बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) की अपकमिंग फिल्म ‘राधे श्याम (Radhe Shyam)’ को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म 14 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में फिल्म का रिलीज डेट को पोस्टपोंड कर दिया गया था. अब फिल्म के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रभास के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है. फिल्म की नई रिलीज डेट (Radhe Shyam new Release date out) को आज मेकर्स ने रिवील कर दिया है. फिल्म 11 मार्च (Radhe Shyam released on 11th March) को सिनेमाघरों में ही रिलीज होने जा रही है.