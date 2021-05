Entertainment News Live Updates: अनिरुद्ध दवे ने ICU से बाहर आकर दिया हेल्थ अपडेट, फिलिस्तीन के सपोर्ट में आईं गौहर खान

9:46 am (IST)

सिंगर डेमी लोवाटो (Demi Lovato), जो एलजीबीटीक्यू अधिकारों के मुखर अधिवक्ता के रूप में जानी जाती हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. वह खुद नॉन-बाइनरी (Demi Lovato Comes Out As Non Binary) के रूप में सामने आईं हैं. उन्होंने सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है. नॉन-बाइनरी का मतलब क्वीर जेंडर के लोग होते हैं, जिनकी पहचान न तो मेल और न ही फीमेल में होती है.