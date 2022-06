Ent News Live Updates: कियारा को मिली अनिल कपूर से खास सलाह, 'ओम' को लेकर आदित्य रॉय कपूर का खुलासा

आईफा अवॉर्ड्स को कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा. 25 जून को कलर्स चैनल पर देख पाएंगे. शो 8 बजे से टेलीकास्ट होगा. वहीं, ग्रीन कारपेट 25 जून को ही शाम 6 बजे से टेलीकास्ट होगा. इसी अवॉर्ड्स का एक वीडियो क्लिप को कलर्स ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Saath milkar Salman aur Kriti ne bikhera stage par magic. Are you ready to watch them on IIFA? 🔥

Dekhiye #IIFAAwards on 25th June, raat 8 baje aur #GreenCarpet shaam 6 baje, only on #ColorsTV.@BeingSalmanKhan @kritisanon pic.twitter.com/Yj0IsXJf8O

— ColorsTV (@ColorsTV) June 22, 2022