Entertainment News Live Updates: IMDb ने जारी की Coolie No 1 की रेटिंग, अमिताभ को मांगनी पड़ी माफी

अमिताभ बच्चन ने करेक्शन के साथ उस फोटो को फिर से ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, इस ट्वीट का श्रेय @TishaAgarwal को जाना चाहिए, मुझे इसके ओरिजिन के बारे में पता नहीं था, किसी ने यह मेरे पास भेजा था, मुझे लगा कि यह अच्छा है और इसे पोस्ट किया जाना चाहिए.

T 3765 - "थोड़ा पानी रंज का उबालिये

खूब सारा दूध ख़ुशियों का

*थोड़ी पत्तियां ख़यालों की..*" ...more ..



this tweet credit should go to @TishaAgarwal , I was not aware of its origin .. someone sent it to me , I thought it to be good and posted ..

apologies 🙏🙏 pic.twitter.com/6YAOKXdIxe