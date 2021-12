Entertainment News Live Updates: विक्की कौशल-कैटरीना कैफ ने विदेशी मैगजीन को बेचे वेडिंग फोटोज के राइट्स

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी (Vicky Kaushal Katrina Kaif Wedding) के चर्चे पिछले महीने से लगातार हो रहे हैं. लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों अगले हफ्ते सवाई माधोपुर जिले( Sawai Madhopur District Collector) के सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा में शादी करने जा रहा है. इस शादी को लेकर न ही कपल ने और न ही जिला प्रशासन ने अबतक कोई पुष्टि नहीं की है. जिला प्रशासन ने जिला के पुलिस अधिकारियों को गुरुवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्हें शुक्रवार सुबह 10:15 बजे मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा गया है.

इस मीटिंग का उद्देश्य विक्की कौशल और कैटरीना कैफ (Vicky Kaushal Katrina Kaif) की शादी के कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रण करने की समीक्षा की जाएगी. अतिरिक्त जिला-अधिकारी सूरज सिंह नेगी द्वारा जारी किए आदेश के मुताबिक, इस मीटिंग की अध्यक्षता जिलाअधिकारी करेंगे. इसमें एसपी, होटेल के प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी होंगे.

And it’s not a speculation anymore.#VickyKaushal and #KatrinaKaif is going to marry on 9th Dec 2021.#Sawaimadhopur administration confirmed it. They are going to have a security meeting tomorrow in a backdrop of #VickyKatrinaWedding@E24bollynews @news24tvchannel pic.twitter.com/xB9vTOdaSn

— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) December 2, 2021