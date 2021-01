Entertainment News Live Updates: सोनाली फोगाट के नाम से हो रही धोखाधड़ी, दिलीप छाबड़िया की बहन गिरफ्तार

प्रियंका चोपड़ा की रिलीज हुई नई फिल्म 'द व्हाइट टाइगर' को खूब तरीफें मिल रही हैं. ऋतिक रोशन ने भी रहीम बहरानी की इस फिल्म जमकर तारीफ की है. ऋतिक ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'यह शुक्रवार द व्हाइट टाइगर के साथ खत्म हुआ. मेरे दोस्तों प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव आप दोनों ने शानदार काम किया है. गौरव आदर्श आपने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. यह इस साल की शानदार शुरुआत है. इतनी शानदार फिल्म बनाने के लिए रहीम बहरानी और पूरी टीम को शुभकामनाएं.'

Friday done right with The White Tiger! Brilliant performances by my friends @priyankachopra, @rajkummarrao. Take a bow, you two! @_GouravAdarsh you have been a discovery, what a promising start to the year. Congratulations Rahim Bahrani & team for putting up a good show! 👏🏻