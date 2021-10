Entertainment News Live Updates: क्रिस्टल डिसूजा का बड़े पर्दे की तरफ एक और कदम, नई फिल्म लगी हाथ

पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) कन्नड़ सिनेमा का वो नाम, जिसका अचानक से दुनिया को अलविदा कहना लोगों की आंखों को एक बार फिर गमगीन कर गया. महज 46 साल के उम्र में उनका निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ. एक्टर के जाने से उनके परिवजनों को ही नहीं बल्कि फैंस को गहरा सदमा पहुंचा है. साउथ सिनेमा में वे काफी पॉपुलर थे, खासकर कन्नड़ सिनेमा (Kannada Cinema) में वह बड़े सुपरस्टार थे. पुनीत राजकुमार को आज राजकीय सम्मान (State honour) के साथ अंतिम विदाई (Puneeth Rajkumar Last Ride) दी जाएगी. एक्टर का अंतिम संस्कार आज यानी 31 अक्टूबर को बेंगलुरु के कांतिरावा स्टूडियो (Kanteerava Studios) में किया जाएगा.

पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) के अंतिम संस्कार से पहले उनकी बेटी ध्रुति का इंतजार किया जा रहा था. शनिवार को वह यूएस से बेंगलुरु पहुंचीं और पिता को श्रद्धांजलि दी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार की शाम को पांच बजे ध्रुति वाया दिल्ली, बेंगलुरु पहुंची. कांतीरावा स्टूडियो में पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. अंतिम संस्कार की प्रक्रिया सुबह 11 बजे तक पूरी होगी.

फैंस की भीड़ को देखते हुए पुनीत राजुकमार के पार्थिव शरीर को रविवार सुबह-सुबह ही कांतीरावा स्टेडियम से कांतीरावा स्टूडियो ले जाया गया. उनके शव को फूलों से सजे वाहन में रखकर कांतीरावा स्टूडियो लाया गया. इस दौरान शव वाहन के पीछे बड़ी संख्या में पुलिस बल भी देखा गया.

#WATCH | Mortal remains of Kannada actor Puneeth Rajkumar being carried to Sree Kanteerava Studios in Bengaluru, where his last rites will be performed today pic.twitter.com/xHyBYL6Rxt

— ANI (@ANI) October 31, 2021