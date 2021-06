तापसी पन्‍नू ने ट्विटर पर फिल्‍म 'हसीन दिलरुबा' का टीजर वीडियो शेयर किया. साथ ही उन्‍होंने बताया कि विनील मैथ्‍यू के डायरेक्‍शन में बनी यह मर्डर मिस्‍ट्री 2 जुलाई 2021 को ओटीटी प्‍लेटफॉर्म नेटफिलिक्‍स पर रिलीज होने वाली है. तापसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'कहानी आश‍िकाना, राज कातिलाना. 'हसीन दिलरुबा' जल्‍द आ रही है. सिर्फ नेटफिलिक्‍स पर.'

Kahani Aashiqana. Raaz Katilana.#HaseenDillruba coming soon. Only on Netflix. #TheUltimateKaunspiracy pic.twitter.com/fMGgM8J1K1