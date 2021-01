Entertainment: आर माधवन ने ट्रोल को दिया मुंहतोड़ जवाब, सोनू सूद के नाम पर चल रहा ऑटो रिक्शा

अभिनेता अमित साध के एक पोस्ट पर एक ट्रोल ने लिखा- 'मैडी एक समय पर मेरे दिल की धड़कन थे लेकिन अब उन्हें अपना शानदार करियर ड्रग्स और शराब से सेहत और जिंदगी इस तरह बर्बाद करते हुए देखकर दिल टूट जाता है. जब उन्होंने RHTDM से एंट्री ली थी तो वे कितने फ्रेश दिखते थे लेकिन अब उनका चेहरा और आंखें देखों... वो सबकुछ कहते हैं'. इस ट्रोल के प्रोफाइल के मुताबिक ये एक डॉक्टर है. वहीं इस ट्रोल को जवाब देते हुए माधवन ने लिखा- 'ओह.. तो ये आपके निषकर्ष हैं? मैं आपके मरीजों के लिए चिंतित हूं. शायद आपको एक डॉक्टर की जरूरत है'.

Oh .. So that’s your diagnoses ? I am worried for YOUR patients. 😱😱😱😱. May be you need a Docs appointment. . https://t.co/YV7dNxxtew