Entertainment News Live Updates: पूर्व पति पर भड़कीं किम कार्दशियन, मानुषी छिल्लर ने बिकिनी में करवाया फोटोशूट

मशहूर पॉप सिंगर और एक्ट्रेस ओलिविया न्यूटन जॉन का निधन

ग्रैमी अवॉर्ड विनर ओलिविया न्यूटन जॉन (Olivia Newton John) 73 साल की उम्र में चल बसीं. ‘Physical’, और ‘You are the One That I want’ जैसे कई चार्टबस्टर गानों से फैंस को झूमने पर मजबूर कर देने वाली ओलिविया के निधन की खबर से फैंस के बीच शोक की लहर है. ‘ग्रीस’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम कर चुकीं एक्ट्रेस लंबे समय से बीमार चल रही थीं. उनके हस्बैंड जॉन ईस्टलिंग (John Easterling) ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिख कर निधन की जानकारी दी