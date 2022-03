Entertainment News Live Updates: सोनू सूद ने बहन मालविका की हार के बाद किया ट्वीट, बप्पी लहरी' को आखिरी सलाम

सोनू सूद अक्सर ही ट्वीट के जरिए जरूरतमंदों के साथ जुड़े रहते हैं और अब मोगा सीट से बहन मालविका की हार के बाद भी एक ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा- ‘खिलाफ कितने हैं ये जरूरी नबीं, साथ कितने हैं ये जरूरी है. मदद करने के लिए तो सिर्फ जज्बा चाहिए, जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा. फोन नंबर याद है न दोस्तों’. इसके साथ उन्होंने कैप्शन दिया है, ‘मैं और मालविका दोनों जीवन भर आप लोगों की सेवा लगे रहेंगे.’

Me and Malvika,

At your service for life 🙏@libransood pic.twitter.com/belGN879X1

— sonu sood (@SonuSood) March 12, 2022