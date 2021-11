Entertainment Top 5: नील भट्ट-ऐश्वर्या शर्मा की शादी से माहिरा खान तक...

मुंबईः गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein) फेम ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) और नील भट्ट (Neil Bhatt) आज शादी के बंधन में बंध गए. दोनों ने मध्यप्रदेश के उज्जैन में पारंपरिक रीति-रिवाज से शादी की. अब ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट ने अपने-अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी की तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. नील और ऐश्वर्या ने इसी साल जनवरी में सगाई की थी और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए अपने रिलेशनशिप पर मुहर लगाई थी.

माहिरा खान (Mahira Khan) सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत में भी पहचानी जाती हैं. भारत में भी माहिरा खान की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. कनवाल अहमद (Kanwal Ahmed) ने माहिरा खान, कुबरा खान और उस्मान मुख्तार फेम ड्रामा ‘हम कहां के सच्चे थे’ की क्लिप भी शेयर की है. जिसमें माहिरा एक इमोशनली टॉर्चर्ड और पति की गलतफहमी की शिकार ‘महरीन मंसूर’ का किरदार निभा रही हैं. एक यूजर का कहना है कि 10 साल से माहिरा इसी बात को प्रमोट कर रही हैं कि एक अब्यूजिव मैरिज में महिला को कैसे सब्र रखना चाहिए.

Also Mahira KNOWS and acknowledges the damage caused by regressive content that romanticizes abuse. Yet she repeatedly takes on roles that strengthen that same problematic narrative.

She’s a great actress and an icon in our country. We want and expect much, much better from her. https://t.co/lkBZHPoceA pic.twitter.com/SVYt5bBDHg

— Kanwal Ahmed (@kanwalful) November 29, 2021