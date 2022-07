Entertainment Top-5: कॉफी विद करण 7 में आमिर खान से पायल-संग्राम की शादी तक...

Entertainment Top 5 News: करण जौहर (Karan Johar) का चैट शो ‘कॉफी विद करण’ इंडस्ट्री के सबसे चर्चित शोज में से एक है, जिसमें सेलेब्स शिरकत करते नजर आते हैं. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार करण डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर शो के सीजन 7 (Koffee With Karan Season 7) के साथ वापसी कर चुके हैं. शो ने 7 जुलाई को आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ पहले मेहमान के रूप में वापसी की. इस बीच करण जौहर ने इस पर से भी पर्दा उठा दिया है कि उनके शो में आमिर खान और शाहरुख खान शिरकत करेंगे या नहीं.

पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) और रेसलर संग्राम सिंह (Sangram Singh) आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं. दोनों ने ताज नगरी आगरा (Agra) में जन्म भर के लिए एक-दूजे का हाथ थाम लिया. पायल और संग्राम की शादी होटल जेपी पैलेस में संपन्न हुई और इस मौके पर दोनों के करीबी और परिवार मौजूद रहे. संग्राम सिंह और पायल रोहतगी की शादी से अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दुलकर सलमान और सनी देओल (Dulquer Salmaan and Sunny Deol) स्टारर फिल्म ‘चुप : रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट’ (Chup- Revenge Of The Artist) का दिलचस्प टीजर शेयर किया है. टीजर आज 9 जुलाई को गुरुदत्त (Guru Dutt) की जयंती के अवसर पर जारी किया गया है, जिससे पता चलता है कि फिल्म गुरुदत्त को एक श्रद्धांजलि है.

अमेजन प्राइम वीडियो ने 8 जुलाई को ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ (The Lord of the Rings) सीरीज का 60 सेकेंड का स्नीक पीक जारी किया है. एपिक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स-द रिंग्स ऑफ पॉवर’ की सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर 240 देशों में प्रीमीयर किया जाएगा. दुनिया भर में इस सीरीज की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. पिछले दिनों मेकर्स ने इस सीरीज का पहला लुक जारी किया था जिसे देख सबकी आंखे खुली की खुली रह गई थीं. अब 60 सेकेंड का टीजर होश उड़ा रहा है. इसका मेन टीजर 14 जुलाई को दिखाया जाएगा.

बॉलीवुड की कई हस्तियों ने हॉलीवुड की राह को अपनाया है. अब इस राह पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) भी निकल पड़ी हैं. जैकलीन ने हाल ही में अपनी डेब्यू हॉलीवुड (Hollywood Debut) फिल्म का पोस्टर शेयर करके ये गुड न्यूज फैंस को दी है. उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म का नाम ‘टेल इट लाइक ए वुमन’ (Tell It Like A Woman) है.

