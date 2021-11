Entertainment Top 5: अनुष्का-आदित्य की शादी से राजकुमार-पत्रलेखा की पायजामा पार्टी तक...

मुंबईः शादियों का सीजन शुरू होते ही बॉलीवुड सेलेब्स में भी शादी का दौर चल पड़ा है. पत्रलेखा-राजकुमार राव, श्रद्धा आर्या के बाद अब 21 नवंबर को यानी आज बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का रंजन कपूर (Anushka Ranjan Kapoor) और आदित्य सील (Aditya Seal) शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. इस शादी में बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत के कई सितारे शामिल होने पहुंच रहे हैं. आलिया भट्ट (Alia Bhatt) से लेकर अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) तक अनुष्का रंजन कपूर और आदित्य सील की शादी (Anushka Ranjan Kapoor Aditya Seal Wedding) में शामिल होने पहुंचीं हैं. वहीं अन्य सितारों के पहुंचे का दौर जारी है. (पढ़ें पूरी खबर)

राजकुमार राव (Rajkumar Rao) और पत्रलेखा (Patralekhaa) बीते 15 नवंबर को ही चंडीगढ़ में शादी के बंधन में बंधे हैं. दोनों की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. शादी से पहले रिंग सेरेमनी की तस्वीरें, फिर शादी की तस्वीरें अब पायजामा पार्टी की तस्वीरें सामने आई हैं. इस पार्टी की फोटो फराह खान (Farah Khan) ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा ‘अकेली शादी जहां मैंने नाइटी और रबर की चप्पल पायजामा पार्टी में पहनी थी. शानदार शादी, अभी भी मैं हैंगओवर में हूं’. (पढ़ें पूरी खबर)

गोविंदा के नाम पर फर्जीवाड़ा

बॉलीवुड के फेमस एक्टर गोविंदाके नाम पर एक फेक न्यूज फैल रही है. इसके बारे में सुनकर खुद गोविंदा भी हैरान रह गए. गोविंदा की फोटो लगी एक पोस्टर में लिखा हुआ है ‘बिजनेस आयोजन आवार्ड,गोविंदा जी से मिलने का सुनहरा मौका ’. इस तरह के एडवरटिजमेंट की खबर मिलते ही पहले तो गोविंदा हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस तरह के किसी इवेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. फिर एक्टर ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर कर इसके गलत बताते हुए अपने फैंस को चेता दिया. (पढ़ें पूरी खबर)

बिग बॉस 15 को इसके तीन फाइनलिस्ट भी मिल गए हैं. बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स देने वाले ट्विटर हैंडल ‘द खबरी’ के एक ट्वीट में बिग बॉस 15 के टॉप 3 कंटेस्टेंट्स के नाम का खुलासा किया गया है. इन कंटेस्टेंट्स में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और प्रतीक सहजपाल हैं, जो सबसे आगे चल रहे हैं. वहीं टॉप 5 में निशांत भट्ट का भी नाम शामिल है. उमर रियाज सिर्फ कुछ ही वोटों के अंतर से निशांत से पीछे रह गए. वहीं नेहा भसीन, राजीव अदातिया, जय भानुशाली और विशाल कोटियन काफी पीछे चल रहे हैं. (पढ़ें पूरी खबर)

