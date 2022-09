Entertainment Top-5: राजू श्रीवास्तव की प्रेयर मीट से बिग बॉस तक, पढ़ें आज की टॉप-5 खबरें...

Entertainment Top-5: कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव (Raju Sivastava) ने 21 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. उन्होंने 43 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली. जिसके बाद 22 सितंबर को दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. कॉमेडियन की याद में आज उनके परिवार ने मुंबई में प्रेयर मीट रखी, जिसमें कपिल शर्मा (Kapil Sharma), भारती सिंह (Bharti Singh) और जॉनी लीवर सहित कई सितारे पहुंचे और राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी. (पढ़ें पूरी खबर…)

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) बीते कुछ सालों से हर तरफ छाई हुई हैं. बीच-बीच में अभिनेत्री के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं हो रही हैं, जिस पर हाल ही में बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) की प्रतिक्रिया पूछी गई. इस पर हेमा मालिनी नाराज होती देखी गईं और उन्होंने कंगना रनौत के चुनाव लड़ने के सवाल पर तंज भरा जवाब दिया और राखी सावंत को भी अपने जवाब में शामिल कर लिया. सोशल मीडिया पर देखते ही देखते हेमा मालिनी का यह वीडियो वायरल होने लगा. जिस पर अब राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने रिएक्शन दिया है. (पढ़ें पूरी खबर…)

बॉलीवुड में अलग पहचान रखने वाले चंकी पांडे (Chunky Panday) 26 सितम्बर को यानी कल अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. ऐसे में उनका पार्टी मोड पहले से ही शुरू हो गया है. चंकी पांडे ने बीती रात एक बड़ी प्री-बर्थडे पार्टी का आयोजन किया. इस पार्टी में बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा दिखा. पार्टी में सलमान खान (Salman Khan) और आर्यन खान (Aryan Khan) अलग अंदाज में नजर आए. सलमान खान जहां चंकी के अच्छे दोस्त माने जाते हैं. वहीं, आर्यन खान उनकी बेटी अनन्या पांडे के अच्छे दोस्त हैं. (पढ़ें पूरी खबर…)

Heart Of Stone First look Out: आलिया भट्ट की पहली हॉलीवुड डेब्यू फिल्म ‘हार्ट ऑफ स्टोन’ का फर्स्ट लुक आउट हो गया है. नेटफ्लिक्स ऑरिजनल इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की पहली झलक आलिया (Alia Bhatt) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की. आलिया के साथ फिल्म में गैल गैडोट और जेमी डोर्नन हैं. गैल और नेटफ्लिक्स ने भी इसके फर्स्ट लुक को जारी किया है. फिल्म की पहली झलक में हाई-ऑक्टेन एक्शन सींस की कई बिहांइड-द-सीन झलकियां शामिल हैं. (पढ़ें पूरी खबर…)

‘बिग बॉस 16’ (Bigg Boss 16) का पहला प्रोमो जबसे सामने आया है, फैंस यह जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि इस बार पॉपुलर शो में बतौर कंटेस्टेंट्स कौन-कौन से सेलेब्स होंगे. सोशल मीडिया पर कई लोग अलग-अलग सेलेब्स के होने के कयास लगा रहे हैं. लेकिन अब कलर्स टीवी ने शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट का बड़ा हिंट दिया है. कलर्स ने अपने इंस्टा स्टोरी पर कई वीडियो शेयर किए हैं. जिसमें शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट को मास्क पहने हुए देखा जा सकता है और वह ‘आस्क मी एनीथिंग’ सेशन के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब दिए. (पढ़ें पूरी खबर…)

