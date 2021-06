फेमस बंगाली फिल्ममेकर बुद्धदेब दासगुप्ता का 77 साल की उम्र में निधन, बंगाली सिनेमा में शोक की लहर

बंगाल (Bengal) के दिग्गज फिल्ममेकर बुद्धदेब दासगुप्ता (Buddhadeb Dasgupta) का आज यानी 10 जून को निधन हो गया है. फिल्ममेकर बुद्धदेब दासगुप्ता 77 साल की उम्र के थे. उनकी तबीयत काफी वक्त से खराब थी. वो दक्षिण कोलकाता (South Kolkata) में अपने निवास पर थे जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसें लीं. रिपोर्ट्स की मानें तो बुद्धदेब दासगुप्ता बीमारी की वजह से डायलिसिस पर थे. उन्हें किडनी से भी जुड़ी कई समस्याएं थीं. रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्ममेकर ने आज सुबह 8 बजे नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया.



Saddened at the passing away of eminent filmmaker Buddhadeb Dasgupta. Through his works, he infused lyricism into the language of cinema. His death comes as a great loss for the film fraternity. Condolences to his family, colleagues and admirers