Bamba Bakya Death: मशहूर सिंगर के निधन से शोक में डूबे साउथ सेलेब्स, 'Ponniyin Selvan' में है उनका आखिरी गाना

साउथ म्यूजिक वर्ल्ड के जाने-माने प्लेबैक सिंगर बंबा बक्या (Bamba Bakya) का चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. हाल ही में उन्हें बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन वे जिदंगी की जंग नहीं जीत सके और 49 साल में उन्होंने अंतिम सांस ली. बंबा बक्या अक्सर एआर रहमान के साथ हाथ मिलाते थे और अपने गहरे बैरिटोन के लिए जाने जाते थे. उनकी आखिरी रिलीज एआर रहमान की पोन्नियिन सेलवन से पोन्नी नाधी थी.

बांबा बक्या को बेचैनी की शिकायत के बाद 1 सितंबर की रात को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था और बीती रात ही उनका निधन हो गया. सिंगर के आकस्मिक निधन ने पूरे तमिल इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है. बंबा बक्या अपनी अनोखी आवाज के लिए जाने जाते थे. उन्होंने सरकार से सिमटांगरन (Simtangaran), रजनीकांत की 2.0 से पुलिनंगल (Pullinangal) और बिगिल से कलामे कलामे (Kalame Kalame) जैसे सुपरहिट गाने गाए थे. उनके एल्बम से उनके गीत राती को संगीत प्रेमियों से बहुत सराहना मिली.

This song is one of my favorite. Going to miss you sir #bambabakya #RIP sir. pic.twitter.com/fYyjal3Dsu

— Naveen (@imNaveenJD) September 2, 2022