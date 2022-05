पिता Chiranjeevi के घर पहुंचे Acharaya स्टार Ram Charan, फैंस ने कार के सामने खूब फोड़े पटाखे; Viral VIDEO

एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की ‘आरआरआर’ (RRR) के बाद राम चरण (Ram charan) इन दिनों आचार्य (Acharya) को लेकर चर्चा में हैं जिसे दर्शकों का मिला-जुला रेस्पांस मिला. इस फिल्म की जहां तमाम लोग तारीफ कर रहे हैं तो वहीं बहुत से दर्शकों को इसकी कहानी पसंद नहीं आई. लिहाजा दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट (Acharya Box Office Collection) देखने को मिली. हालांकि, चरण की फैन फॉलोइंग (Ram charan Fans) काफी ज्यादा है और लोग उन्हें अभिनय के अलावा पर्सनली भी पसंद करते हैं, इसलिए वे इसे जरूर देखने जाते दिख रहे हैं. हाल ही में जब ‘रंगस्थलम’ स्टार अपनी पत्नी उपासना के साथ हैदराबाद में पिता चिरंजीवी (Chiranjeevi House) के घर गए तो उन्हें अपने फैंस से एक शानदार सरप्राइज मिला.

हैदराबाद में पत्नी संग राम चरण का फैंस ने किया स्वागत

जैसे ही राम चरण और उपासना, (Ram Charan And Upsana) चिरंजीवी के घर पहुंचे तो वहां उनके प्रशंसकों से एक गर्मजोशी से स्वागत किया. जैसे ही अभिनेता अपने पिता के घर से बाहर आ रहे थे तब भारी संख्या में फैंस की भीड़ उनकी कार के पास देखने को मिली और सभी ने उनकी एक झलक देखकर यहां पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए. कुछ प्रशंसकों ने राम चरण की कार के सामने ही बड़े-बड़े पटाखे फोड़ दिए और टिंटेड विंडोज के जरिए सभी ने उन्हें अपने फोन में कैप्चर करने की कोशिश भी की. राम चरण ने भी प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाया और उनके हावभाव पर मुस्कुराए.

Visual of #MegaPowerStar @AlwaysRamCharan garu and @upasanakonidela garu coming out from Boss residence

Megafans shared their happiness with our CHIRUTHA about #Acharya #AcharyaDay pic.twitter.com/dDbydwcp7f

— SivaCherry (@sivacherry9) April 29, 2022