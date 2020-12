Coolie No. 1 Movie Review: टेंशन का बोझ उतार देगा राजू कुली उर्फ वरुण धवन

Coolie No. 1 Movie Review: इस साल क्रिसमस पर न‍िर्देशक डेविड धवन की फिल्‍म 'कुली नंबर 1' (Coolie No. 1) र‍िलीज हो गई है. वरुण धवन (Varun Dhawan) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) स्‍टारर ये फिल्‍म अमेजन प्राइम (Coolie No 1 On Prime) पर र‍िलीज हुई है. 'कुली नंबर 1' न‍िर्देशक डेविड धवन की 1995 की इसी टाइटल की सुपरहिट कॉमेडी फिल्‍म का रीमेक है. फिल्‍म के उसी फ्लेवर को बचाए रखने के ल‍िए इस फिल्‍म में पुरानी के फिल्‍म के म्‍यूज‍िक का भी भरपूर इस्‍तेमाल किया गया है. अब ये फिल्‍म कैसी है, ये जानने के लिए आपको ये र‍िव्‍यू पढ़ लेना चाहिए.कहानी की शुरुआत होती है गोवा के अमीर होटल माल‍िक रोजार‍ियो (परेश रावल) से जो अपनी दो बेटियों के ल‍िए खुद से कहीं गुना ज्‍यादा अमीर दामाद ढूंढ रहा है. ऐसे में उसके घर र‍िश्‍ता लेकर पहुंचता है पंडित जय किशन (जावेद जाफरी) , लेकिन रोजारियो इस पंडित की इंसल्‍ट कर देता है. इसी अपमान का बदला लेने के ल‍िए जयकिशन सहारा लेता है कुली नंबर 1 यानी राजू (वरुण धवन) का और उसे एक नकली अमीर प्र‍िंस बनाकर ले जाता है रोजारियो के पास. आगे क्‍या होता है, राजू को दुल्‍हनिया म‍िलती है और रोजारियो के सपने टूटते हैं तो क्‍या होता है, से सब आपको फिल्‍म देखने के बाद पता चलेगा.फिल्‍म की बात करें तो सबसे पहले साफ कर दूं कि ये 1995 की फिल्‍म 'कुली नंबर 1' की रीमेक है तो ये तय है कि इस फिल्‍म के एक्‍टर्स को न चाहते हुए भी बार-बार पुरानी फिल्‍म से कंपेयर क‍िया ही जाएगा. लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये 2020 की 'कुली नंबर 1' है, ज‍िसका फ्लेवर और स्‍टाइल भी कुछ हद तक इसी तरह का है. न‍िर्देशक डेविड धवन ने इस फिल्‍म में एक अनोखा प्रयोग करते हुए फिल्‍म को ब‍िलकुल भी नया कलेवर देने की कोशिश नहीं की है. जैसे कई डायलॉग से लेकर सीन-टू-सीन पुरानी फिल्‍म जैसे ही हैं. इसल‍िए ये तो साफ है कि ज‍िन्‍होंने भी ये पुरानी फिल्‍म देखी है वो दोनों फिल्‍मों के बीच तुलना जरूर करेंगे. लेकिन अगर आप ये फिल्‍म पहली बार देख रहे हैं तो आपको जरूर मजा आएगा.वरुण धवन और सारा अली खान की ये नई 'कुली नंबर 1' एक मास एंटरटेनर है, जो मुझे लगता है स‍िनेमाघरों में र‍िलीज होती तो क्र‍िसमस पर बंपर कमाई भी करती और फैमली ऑड‍ियंस को स‍िनेमाघरों तक खूब खींचकर लाती. वरुण धवन एक अच्‍छे एक्‍टर हैं और ये बात उन्‍होंने इस फिल्‍म में भी साबित की है. हर सीन में वो खुलकर न‍िखर कर आए हैं तो वहीं परेश रावल ने भी स्‍क्रीन पर काफी मेजदार सीन्‍स द‍िए हैं. सारा अली खान की बात करें तो इस फिल्‍म में उन्‍हें इतना खूबसूरत लगना था कि राजू कुली एक तस्‍वीर से ही इस लड़की पर फिदा हो जाए. सारा उतनी ही खूबसूरत लगी भी हैं.ये फिल्‍म न‍िर्देशक डेविड धवन के स‍िग्‍नेचर अंदाज की कॉमेडी वाली फिल्‍म है और उसी तरह की कॉमेडी आपको देखने को म‍िलेगी. हां, आप इस तरह की फिल्‍म में ज्‍यादा लॉज‍िक न ढूंढें तो ही एंटरटेन हो पाएंगे. फिल्‍म का म्‍यूज‍िक मजेदार है और सारे ही पैपी डांस नंबर हैं. ये तो तय है कि क्रिसमस और न्‍यू ईयर पार्टीज में इस फिल्‍म के गाने खूब बजने वाले हैं. मेरी तरफ से इस फिल्‍म को 3 स्‍टार.