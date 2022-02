जिस कोबरा को देखकर छूटने लगता है पसीना, महिला ने उसे आसानी से पकड़ा, देखें वीडियो

नई दिल्ली: कोबरा (Cobra) को दुनिया का सबसे जहरीला सांप कहा जाता है और इसे देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. लेकिन केरल में वन विभाग (Forest Department) की एक महिला कर्मचारी के साहस की मिसाल दी जा रही है. जिसने कोबरा को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया. मातृभूमि की रिपोर्ट के अनुसार, तिरुवंतपुरम जिले में एक घर में कोबरा सांप घुस गया था. इसकी खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और महिला कर्मचारी रोशनी जी एस ने समझदारी के साथ कोबरा को पकड़ लिया. कोबरा के रेस्क्यू का यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया और यूजर्स इस महिला कर्मचारी के साहस की तारीफ कर रहे हैं.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इस महिला वनकर्मी ने शांति और संयम के साथ कोबरा को पकड़कर बैग में रख लिया. रोशनी ने इस जहरीले सांप की पूंछ को पकड़कर उसे बैग में डाल दिया. इस दौरान सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद थे.

A brave Forest staff Roshini rescues a snake from the human habitations at Kattakada. She is trained in handling snakes.

Women force in Forest depts across the country is growing up in good numbers. VC @jishasurya pic.twitter.com/TlH9oI2KrH

— Sudha Ramen 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) February 3, 2022