क्रिकेटर से एक्टर बने Irfan Pathan ने पूरी की 'Cobra' की शूटिंग, जानिए एक्टिंग की पिच पर क्या होगा उनका रोल

इरफान पठान (Irfan Pathan) इन दिनों अपने परिवार की एक तस्वीर को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे अपने बेटे और वाइफ सफा बेग के साथ नजर आ रही हैं. पिक्चर में सफा ने हिजाब पहना है और इसी को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर इरफान पठान को ट्रोल किया है. कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक के एक स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच इस तरह की तस्वीर शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, आप क्रिकेटर शानदार थे, लेकिन इंसान के तौर पर आपकी सोच बहुत रूढ़िवादी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इरफान ने अब एक्टिंग की पिच पर भी कदम रखा है और यहां हम उनकी आने वाली फिल्म के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं.

क्रिकेटर से अभिनेता बने इरफान ‘कोबरा’ (Cobra) से एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हैं जिसका निर्देशन अजय ज्ञानमुथु (R. Ajay Gnanamuthu) कर रहे हैं. मालूम हो कि अभिनेता विक्रम ने हाल ही में जनवरी में इस एक्शन थ्रिलर की शूटिंग पूरी की थी और अब ताजा अपडेट ये है कि इरफान पठान भी ‘कोबरा’ में अपने हिस्से के सीन्स को शूट कर चुके हैं. इस बारे में फिल्म के निर्देशक ने खुद ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है.

Last day of shoot for @IrfanPathan sir.. ❤️❤️ Glad to have met and worked with such a lovely and a warm person like you sir.. It’s been such such a memorable journey #COBRA #AslanYilmaz pic.twitter.com/mF07sNaqDq

— R Ajay Gnanamuthu (@AjayGnanamuthu) February 11, 2022