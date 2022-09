Ganesh Chaturthi 2022: गणेश उत्सव के बीच फिर छाए RRR स्टार राम चरण- एनटीआर, पुष्पा स्टाइल में भी दिखे बप्पा!

Ganesh Chaturthi 2022: ‘आरआरआर’ (RRR) और ‘पुष्पा’ (Pushpa) के लिए लोगों का क्रेज अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ऐसा लगता है कि ये दिवानगी लंबे वक्त तक रहने वाली है. हाल के दिनों जहां बॉलीवुड को बायकॉट किया जा रहा है तो वहीं साउथ के सुपरस्टार्स को जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया जा रहा है. चूंकि इन दिनों देशभर में गणेश उत्सव धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है. कई लोग अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घर लेकर आए हैं और उनकी पूजा- अर्चना कर रहे हैं. तो वहीं दूसरी ओर एक तबका ऐसा भी है जो इस फेस्टिवल को साउथ के सनातनी स्टार्स से जोड़कर देख रहे हैं.

गणेश चतुर्थी 2022 (Ganesh Chaturthi 2022) के लिए जहां एक ओर बाजार में तरह-तरह की खूबसूरत विघ्नहर्ता की मूर्तियां दिखीं तो वहीं दूसरी ओर ट्विटर पर आरआरआर का क्रेज त्योहार पर हावी होता नजर आया. दरअसल, गणेश चतुर्थी के बाद से कुछ साउथ स्टार्स की पिक्चर्स ट्विटर जबरदस्त ट्रेंड कर रही हैं.

ट्विटर पर एसएस राजामौली फिल्म से राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) के लुक से प्रेरित गणेश मूर्ति की कुछ तस्वीरें वायरल होने के बाद एक बार फिर RRR चर्चा में है. दोनों लीड स्टार्स की तस्वीरों को गणपति की मूर्ति से तुलना कर मीम्स बन रहे हैं.

वायरल हो रहीं रामचरण- जूनियर एनटीआर की तस्वीरें

बहुत सारे ट्विटर यूजर्स मूर्तियों को शेयर कर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म विशेष रूप से राम चरण और जूनियर एनटीआर के सनातनी अवतार से जोड़कर देख रहे हैं. ये तस्वीरें आपको कई लोगों के वाट्सअप स्टेटस पर भी देखने को मिल जाएंगी.

पुष्पा स्टाइल वाले गणेश जी

गणेश जी की तस्वीर को सुकुमार की पुष्पा के लीड हीरो अल्लू अर्जुन से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. इसमें शंकर-गौरी के पुत्र अल्लू अर्जुन की तरह सफेद शर्ट- पजामा पहने ठोड़ी पर हाथ फेरते दिख रहे हैं. ये फोटो काफी वायरल हो रहा है और इसमें गणपति जी के बाल भी काफी स्टाइलिश दिख रहे हैं.

