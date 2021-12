फिल्म 'VED' से Riteish Deshmukh का डायरेक्शन में डेब्यू, सच हुआ Genelia d'souza का ये सपना

2003 में ‘तुझे मेरी कसम’ (tujhe Meri Kasam) के साथ हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता रितेश देशमुख (Ritesh Deshmukh) अब डायरेक्शन में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं. जी हां, हाउसफुल सीरीज, हे बेबी, लाई भारी, एक विलेन और मरजावां जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाने वाले अभिनेता ने मराठी में अपनी पहली फिल्म (Marathi Movie) का निर्देशन शुरू कर दिया है और उनकी आने वाली फिल्म की शूटिंग भी जारी है. वे मराठी फिल्म से निर्देशन में डेब्यू करेंगे. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी है.

20 साल बाद पर्दे के पीछे से काम करेंगे रितेश

रितेश (Ritesh Deshmukh) ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा, ’20 साल तक कैमरे के सामने रहने के बाद मैं पहली बार इसके पीछे खड़े होने यानी निर्देशन में आने के लिए एक बड़ी छलांग लगाता हूं. जब मैं अपनी पहली मराठी फिल्म का निर्देशन कर रहा हूं, तो मैं विनम्रतापूर्वक आप सभी से शुभकामनाएं और आशीर्वाद मांगता हूं. इस यात्रा का हिस्सा बनें, वेड (Madness).’ अभिनेता ने फिल्म के तीन पोस्टर भी साझा किए हैं जिनमें समंदर में नाव दिख रही है.

After being in front of the camera for 20 years, I take a big leap to stand behind it for the first time.

As I direct my first marathi film, i humbly ask you all for your good wishes and blessings. Be a part of this journey, be a part of this madness.

वेड (Madness). pic.twitter.com/ydjr6cdXqG

