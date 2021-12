2021 में रहा एक्टर Suriya की फिल्म 'Jai Bhim' का जलवा, सलमान और अक्षय कुमार की मूवी को पछाड़ बनी नंबर वन

गूगल की सर्च लिस्ट में टॉप 10 में साउथ एक्टर सूर्या (Suriya) की फिल्म ‘जय भीम’ (Jai Bhim) ने पहले स्थान प्राप्त किया है. इस मूवी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा (Siddharth Malhotra) की फिल्म ‘शेरशाह’, सलमान खान (Salman khan) की ‘राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई’ जैसे स्टार्स की मूवीज को पछाड़ दिया है. अब अगर फिल्म के बारे में बात की जाए तो इसमें समाज के कड़वे सच के बारे में दिखाया गया है. तमिलनाडु में 1990 के दशक में आदिवासियों पर फिल्म बनीं है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक तबे-कुचले वर्ग के आदिवासी के साथ पुलिसकर्मी व्यवहार करते हैं और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं.

फिल्म में एक सूर्या यानी की चंद्रु उन आदिवासियों का केस लड़ते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं. मूवी की इस कहानी को लेकर कइयों ने इसका विरोध किया और कहा गया कि ‘हमारे देश के पुलिसकर्मी इतने घिनौने नहीं हैं, जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है.’ हालांकि, इसे पब्लिक द्वारा काफी पसंद किया गया. ये बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार साबित हुई. जहां फिल्म का बजट 10 करोड़ बताया जा रहा है वहीं, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि इसका टोटल कलेक्शन करीब 214 करोड़ हुआ है.

गूगल पर इन टॉप 10 फिल्मों को किया गया सबसे ज्यादा सर्च

1. जय भीम (Jai Bhim)

2. शेरशाह (Shershaah)

3. राधे (Radhe: your Most Wanted Bhai)

4. बेल बॉटम (Bell Bottom)

5. मास्टर (Master)

6. सूर्यवंशी (Sooryavanshi)

7. गॉडजिला vs कॉन्ग (Godzilla vs Kong)

8. दृश्यम 2 (Drishyam 2)

9. भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj: the Pride of india)

