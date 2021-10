Rashmika Mandanna ने अमिताभ बच्चन को कहा- 'हैप्पी बर्थडे पापा जी', साउथ के 6 सेलेब्स ने भी किया जन्मदिन विश

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और सदी के महानायक कहे जाने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) आज 79 साल के हो गए हैं. उनका जन्म आज ही के दिन 1942 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुआ था. उनकी फैन फॉलोइंग केवल हिंदी सिनेमा (hindi Cinema) ही नहीं बल्कि साउथ और भोजपुरी में भी है. उनके जन्मदिन के मौके पर एक्टर चिरंजीवी (Chiranjeevi) समेत साउथ के 6 स्टार्स ने सोशल मीडिया के जरिए विशेज भेजी है.

एक्टर प्रभास (Prabhas), जो कि अमिताभ बच्चन के साथ अपकमिंग पैन इंडिया की फिल्म में काम कर रहे हैं. इसे नाग अश्विन द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है. उन्होंने भी बिग बी को बर्थडे विश किया है. एक्टर ने अमिताभ की इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘महानायक अमिताभ बच्चन सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं.’

वहीं, साउथ एक्ट्रेस (South actress) और नेशनल क्रश (National crush) रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ने अमिताभ बच्चन को अलग ही अंदाज में बर्थडे विश किया. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे पापा जी, आप सच में शानदार हैं. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. सबसे बेहतरीन इंसान होने के लिए धन्यवाद… हम आपके प्यार, खुशी और स्वास्थ्य की कामना करते हैं.’ बता दें कि एक्ट्रेस ने उन्हें पापा जी इसलिए कहा क्योंकि अपकमिंग फिल्म ‘गुडबाय’ (goodbye) में वो उनके पिताजी का रोल प्ले कर रहे हैं.

इसके साथ ही चिरंजीवी (Chiranjeevi) ने अमिताभ बच्चन के साथ तमिल फिल्म (Tamil Film) ‘SyeRaa’ की फोटो शेयर करते हुए जन्मदिन विश किया है. उन्होंने लिखा, ‘बड़े भाई को ढेर सारा प्यार. हमेशा से मेरे गुरू रहे अमित जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं.’

साउथ के चार्मिंग मैन महेश बाबू (Mahesh Babu) ने सीनियर बच्चन के लिए पोस्ट में लिखा, ‘जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. आप हमें हमेशा ऐसे ही प्रेरित करते रहिए. आप हमेशा स्वस्थ्य और खुश रहिए.’

इसके अलावा एक्टर ममूटी ने भी उनके साथ फोटो शेयर करते हुए बिग बी को जन्मदिन विश किया है.