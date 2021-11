Anushka Shetty के बर्थडे पर Prabhas की 'राधे श्याम' के मेकर्स ने दिया फैंस को तोहफा, किया बड़ा ऐलान

साउथ सिनेमा (South Cinema) की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) प्रभास की राधे श्याम के मेकर्स के साथ अपनी अगली फिल्म कर रही हैं. इस बात की घोषणा उनके जन्मदिन के मौके पर की गई है. अनुष्का आज अपना 40वां जन्मदिन (Anushka Shetty Birthday) मना रही हैं. उनका जन्म 7 नवंबर, 1981 मंगलौर में हुआ था. उनकी और प्रभास की जोड़ी ‘बाहुबली’ से हिट हुई थी. इसमें उन्होंने देव सेना का रोल प्ले किया था.

अनुष्का शेट्टी के जन्मदिन के मौके पर फिल्म ‘राधे श्याम’ के मेकर्स ने घोषणा की कि वो प्रभास और अनुष्का के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं. डायरेक्टर महेश बाबू पी (Mahesh Babu P) इनके साथ मूवी बना रहे हैं और इसका निर्माण यूवी क्रिएशन्स द्वारा किया जाएगा. इन निर्माताओं के साथ एक्ट्रेस की ‘मिर्ची’ और ‘भागमथी’ के बाद तीसरी फिल्म होगी. फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी शेयर करते हुए लिखा, ‘राधे श्याम मेकर्स ने अनुष्का शेट्टी के साथ नई फिल्म की घोषणा की है. अनुष्का शेट्टी ‘बाहुबली’ (Bahubali) के बाद एक बार फिर से अपनी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगी. अगली फिल्म के नाम की घोषणा नहीं की गई है.’

‘RADHE SHYAM’ MAKERS ANNOUNCE NEW FILM WITH ANUSHKA SHETTY… #AnushkaShetty – who delivered an extraordinary performance in #Baahubali and #Baahubali2 – will star in UV Creations’ next film… Not titled yet… Directed by #MaheshBabuP . #Anushka48 pic.twitter.com/jvMDKAy3Co

तरण आदर्श ने एक और ट्वीट किया. उन्होंने उसमें लिखा, ‘प्रोड्यूसर्स अनुष्का शेट्टी के साथ काम करना शुरू कर चुके हैं. ‘मिर्ची’ और ‘भागमती’ के बाद ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट है. इस मूवी को कई भाषाओं में निर्मित किया जाएगा… जल्द ही इसकी शूटिंग भी शुरू की जाएगी. ‘

The producers have worked with #AnushkaShetty twice earlier [#Mirchi, #Bhaagamathie] and this will be their third project with her… The film will be made in multiple languages… Shoot starts soon. #Anushka48

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 7, 2021