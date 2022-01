B'day Spl: ट्विटर पर ट्रैंड कर रहे Ravi Teja, फैंस ने किया बर्थडे विश, बोले- 'जन्मदिन मुबारक मास महाराजा'

साउथ फिल्मों (South indian Films) में अपनी ऐक्शन हीरो की पहचान बना चुके एक्टर रवि तेजा (Ravi teja) 54 साल के हो गए हैं. जहां देश में गणतंत्र दिवस (Republic day 2022) की धूम है वहीं, एक्टर के फैंस ने भी उनके जन्मदिन को खास बना दिया है. वो ट्विटर पर ट्रैंड कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश के जगमपेट्टा में जन्में रवि तेजा के फैंस उन्हें खिलाड़ी तो मास महाराज कहकर ट्विटर पर जन्मदिन (Ravi teja Birthday) की ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं. रवि का पूरा नाम रविशंकर राजू भूपतिराजू है. वो इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर हैं, जिन्हें कॉमेडी और ऐक्शन दोनों के लिए ही जाना जाता है.

ट्विटर पर फैंस रवि तेजा को अपने लिए प्रेरणा बता रहे है. साथ ही वो उनकी एक्टिंग और एनर्जी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे खिलाड़ी रवि तेजा गारु. आपकी एनर्जी सकारात्मक है इसे फैलाते रहिए.’ दूसरे ने लिखा, ‘मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको जन्मदिन विश कर पा रहा हूं. रवि तेजा गारु सेलिब्रेशन जल्दी शुरू कीजिए.’ तीसरे ने लिखा, ‘जीरो हेटर्स वाले इंसान, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, एसोसिएट डायरेक्टर से लीड रोल हीरो और टॉप हीरो तक. रवि तेजा आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं.’ इसी तरीके से लोग ट्विटर पर उनकी फोटोज शेयर करके लिख रहे हैं और जन्मदिन विश कर रहे हैं. रवि तेजा ट्विटर पर ट्रैंड कर रहे हैं. एक्टर की साउथ से लेकर नॉर्थ तक में ढेरों फैंस हैं, यही वजह है कि वो इंटरनेट पर ट्रैंड कर रहे हैं.

The Star With No BackGround.

Man With Zero Haters & The Synonym Of Hardwork❤

Our Very Own Mass Maharaj @RaviTeja_offl Garu

Happy Birthday

Wishing You A Great Success With #Khiladi.

Wishes from @AlwaysRamCharan

Anna Fans❣️.!#HappyBirthdayRaviteja || #HBDRaviTeja pic.twitter.com/iKyJX5i8JQ

