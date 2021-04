'स्ट्राइकर' Siddharth के जन्मदिन पर रिलीज हुआ 'Maha Samudram' का पोस्टर, एक्टर का लुक देखकर दीवाने हुए फैंस!

साउथ सिनेमा (South Indian Cinema) के फेमस एक्टर सिद्धार्थ (Siddharth Suryanarayan) आज अपना 42वां जन्मदिन (Siddharth Birthday) मना रहे हैं. सिद्धार्थ (Siddharth) ने कई फेमस फिल्मों में काम किया है. उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ इंडिया तक ही सीमित नहीं है. उन्होंने 'रंग दे बसंती' (Rang De Basanti) और 'स्ट्राइकर' (Striker) जैसी सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है जिसमें उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई थी. आज सिद्धार्थ के बर्थडे पर फैंस सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं.उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी आने वाली फिल्म 'महा समुद्रम' (Maha Samudram) के मेकर्स ने सिद्धार्थ के फैंस को एक खास तोहफा दिया है. मेकर्स ने आज ही 'महा समुद्रम' का पोस्टर (Maha Samudram Poster) जारी किया है जिसमें सिद्धार्थ का फिल्म से फर्स्ट लुक (First Look of Siddharth) देखने को मिल रहा है. फिल्म से एक्टर के लुक को देखकर उनके फैंस दीवाने हुए जा रहे हैं. पोस्टर में एक्टर बेहद क्यूट और मासूम से लग रहे हैं. वैसे तो सिद्धार्थ की फीमेल फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है मगर इस पोस्टर को देखकर उनकी फैन फॉलोइंग में जरूर इजाफा होने वाला है.ए के एंटरटेनमेंट (@AKentsOfficial) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्टर जारी करते हुए लिखा- "दिलों के राजा आप सबके दिलों को जीतने के लिए लौट आए हैं. टीम महासमुद्रम की ओर से हम अपने शांत और कंपोज्ड एक्टर सिद्धार्थ को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई देते हैं." आपको बता दें कि सिद्धार्थ की फिल्म महा समुद्रम को अजय भूपति डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में अदिती राव हैदरी (Aditi Rao Hyderi) और अनु एमैन्युल (Anu Emmanuel) लीड रोल में नजर आएंगे. इसके अलावा शर्वानंद (Sharwanand) भी अहम रोल में नजर आएंगे. ये एक लव स्टोरी और एक्शन ड्रामा फिल्म है. फिल्म को रामब्रह्ममा सुनकारा प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म 19 अगस्त 2021 को रिलीज होगी.