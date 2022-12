जेम्स कैमरून ने बॉलीवुड के 'नंबर 1' एक्टर को दिया था ऑफर! उन्होंने ही दिया नाम ‘Avatar’, लेकिन छोड़ दी फिल्म

मुंबई: अवतार: द वे ऑफ वाटर (Avatar: The Way Of Water) 16 दिसंबर को रिलीज होने के साथ ही चर्चा में बनी हुई है. दुनिया भर से इस फिल्म को बेहद पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म का पहला पार्ट ‘अवतार’ (Avatar) साल 2009 में रिलीज हुआ था. इस फिल्म की तब भी खूब चर्चा हुई थी. इन दिनों भी फिल्म के स्टारकास्ट से लेकर फिल्म की मेकिंग के खूब किस्से सुनाए जा रहे हैं. हाल ही में एकेडमी के सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म की मेकिंग का BTS वीडियो शेयर किया गया था, जो हैरान कर देने वाला है. लेकिन आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा (Govinda) को जेम्स कैमरून ने ‘अवतार 1’ में लीड रोल के लिए ऑफर दिया था. गोविंदा ने ही इस फिल्म को ‘अवतार’ नाम दिया लेकिन फिल्म में काम करने का ऑफर ठुकरा दिया था.

गोविंदा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. अगर जेम्स कैमरून की बात मान गए होते तो दुनिया भर में मशहूर फिल्म ‘अवतार’ का हिस्सा होते. गोविंदा एक बार इंडिया टीवी के शो ‘आप की अदालत’ में पहुंचें हुए थे. एक्टर ने ‘अवतार’ फिल्म को लेकर दावा किया था कि उन्हें हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने ऑफर दिया था. गोविंदा ने बताया था कि उन्होंने अपने करियर में कई फिल्में रिजेक्ट की हैं.

‘अवतार’ नाम गोविंदा ने ही दिया था

गोविंदा ने बताया कि ‘मैंने इन्हें फिल्म का टाइटल सुझाया था और ये फिल्म सुपरहिट हो गई. मैंने कैमरून से कहा था कि फिल्म को बनाने में करीब 7-8 साल लग जाएंगे और वह इससे निराश हो गए. उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इतने यकीन से कैसे कह सकता हूं कि ‘अवतार’ जल्दी नहीं बन सकती. मैंने ये कहते हुए रिप्लाई दिया कि मेरे नजरिए से असंभव लग रही है और जैसा मैंने भविष्यवाणी की थी कि फिल्म 7 साल बाद आई और बड़ी सफल फिल्म थी’.

बॉडी पेंट करने की वजह से इनकार कर दिया

गोविंदा ने आगे बताया था कि ‘मैंने कैमरून से कहा था कि मेरे बस की नहीं है कि पूरे बॉडी को ब्लू पेंट कर 410 दिन तक रह सकूं’. इस तरह से गोविंदा ने जेम्स कैमरून की फिल्में करने से इनकार कर दिया.

13 साल बाद आया सीक्वल ‘अवतार 2’

‘अवतार 1’ का सीक्वल ‘अवतार 2’ बनाने में जेम्स कैमरून को 13 साल लग गए. 16 दिसंबर को रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है. इस समय बॉक्स ऑफिस पर ‘अवतार 2’ जबरदस्त कमाई कर रही है.

