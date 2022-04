Box Office पर छाई RRR में Hollywood की Olivia Morris को Alia Bhatt से बहुत कम मिली फीस, जानिए वजह

‘RRR’ के जरिए एक बार एस एस राजामौली (SS Rajamouli) के निर्देशन की दुनियाभर में चर्चा हो रही है, जो कि ‘बाहुबली’ के बाद उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है. 450 करोड़ के बजट की फिल्म RRR दुनियाभर के बॉक्सऑफिस पर धूम मचाए हुए है. फिल्म में राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (jr NTR) लीड रोल में हैं जो अपने अभिनय के जरिए जबरदस्त वाहवाही बटोर रहे हैं. फिल्म में जहां अल्लूरी सीताराम राजू यानी चरण के अपोजिट में आलिया भट्ट हैं जो सीता के रोल में हैं. वहीं कोमाराम के अपोजिट में ओलिविया मॉरिस (Olivia Morris) हैं जो जेनिफर का रोल प्ले करती दिखती हैं. यहां हम ओलिविया के बारे में ही आपको डिटेल में जानकारी दे रहे हैं.

RRR में Jr NTR संग दर्शकों को हंसाती है Olivia Morris

ओलिविया मॉरिस एक ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल हैं जिन्होंने आरआरआर के जरिए पहली बार बड़े पर्दे पर कदम रखा है. फिल्म में उनके अभिनय की भी खूब तारीफ हो रही है. ओलिविया राम चरण और जूनियर एनटीआर के ‘नाचो-नाचो’ (Naatu Naatu) गाने में भी झूमती दिखती हैं. फिल्म में वे अपना अंग्रेजी धुन वाला डांस छोड़ देसी म्यूजिक पर जबरदस्त थिरकती नजर आती हैं. ओलिविया एसएस राजामौली-मैग्नम ऑपस में जेनिफर बनकर जब एनटीआर को अपना परिचय देती हैं तो वे कहती हैं उन्हें ‘मेमसाब न कहें सिर्फ जेनि ही कहें’. लेकिन भीम एक ग्रामीण के रोल में जो इस पूरी लाइन को उनका नाम समझ लेते हैं. यह सीन दर्शकों को काफी मनोरंजक लगा.



Olivia Morris को RRR में मिले इतनी फीस

एक्ट्रेस ने एनटीआर के साथ कुछ ही देर के रोल में भारतीय दर्शकों के दिलों में अहम जगह बनाई है. अभिनेत्री को थोड़ी देर के किरदार के लिए अच्छी खासी मोटी रकम मिली है. ओलिविया एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल में हैं और उन्हें मेहनतनामे के तौर पर 1 करोड़ रुपए की फीस मिली है. जबकि आलिया को सिर्फ कैमियो रोल में उन्हें 9 करोड़ से ज्यादा फीस मिली है. क्योंकि ओलिवाया एक न्यूकमर है जबकि आलिया एक अनुभवी और बी-टाउन की सुपरहिट स्टार हैं.

View this post on Instagram A post shared by Olivia (@oliviakmorris)

इंग्लैंड के टाउन से ताल्लुक रखती हैं Olivia Morris

ओलिविया मॉरिस इंग्लैंड के Kingston upon Thames से ताल्लुक रखती हैं जो कि एक टाउन है. वे एक कार्डिफ बेस्ड एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत हैं. उन्होंने रॉयल वेल्श कॉलेज ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामा से ट्रेनिंग ली है. 25 वर्षीय एक्ट्रेस ने 2018 में फेरिस एंड सिल्वेस्टर के म्यूजिक वीडियो ‘London’s Blues’ में अपनी करियर शुरुआत की थी. उन्होंने टीवी शो Doctor Who पर आधारित एक ऑडियो प्ले सीरीज़ ‘ Seventh Doctor Adventures’ के लिए भी आवाज़ दी है. वे ‘7 Trains in 7 Days’ के एक एपिसोड में भी दिखाई दी थीं. अभिनेत्री पिछले पांच साल से जैक हैमेट डेट कर रही हैं जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट हैं.

Tags: Ram Charan, RRR Movie, Ss rajamouli