आलिया भट्ट हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए हुईं रवाना, बोलीं- 'बहुत नर्वस हूं, Wish Me Luck'

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं, जो अपनी बैक-टू-बैक हिट फिल्मों के साथ इंडिन फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं. बॉलीवुड में अपनी परचम लहराने के बाद अब उन्होंने हॉलीवुड (Hollywood) में अपना डंका बजाने के लिए उड़ान (Alia Bhatt take off for shoot of Her first Hollywood) भर दी है. एक्ट्रेस ने हाल ही में फैंस को ये गुड न्यूज अपने सोशल मीडिया (Social Media) अकाउंट पर दी है. आलिया भट्ट अपनी हॉलीवुड की पहली फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन (Heart of Stone) की शूटिंग के लिए जा रही हैं.

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ शादी का एक महीना पूरा होने के बाद वह हॉलीवुड (Hollywood) में अपनी जलवा बिखेरने के लिए उड़ान भर चुकी हैं. फिल्म में उनके साथ हॉलीवुड एक्ट्रेस गैल गैडोट (Gal Gadot) भी नजर आएंगी.

आलिया अपने इंस्टाग्राम पर एक सेल्फी शेयर की है, जिसमें वह ने लाइट मेकअप के साथ सिंपल लुक में नजर आ रही हैं. तस्वीर को साथ उन्होंने कैप्सन लिखा है- ‘आज मैं अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए रवाना हो रही हूं. इस वक्त मुझे बिल्कुल एक न्यू कमर वाली फीलिंग आ रही है. ऐसा लग रहा है जैस ये एक दोबारा से शुरुआत हो रही है. इसे लेकर मैं काफी नर्वस हूं इसलिए मुझे शुभकामनाएं दीजिए.’

आलिया भट्ट का पोस्ट.

एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर फैंस खूब कॉमेंट कर रहे हैं. उनकी मम्मी सोनी राजदान ने बेटी पर प्यार जताते हुए लिखा- ‘दुनिया की सारी शुभकामनाएं’. ननद साहिबा रिद्धिमा ने भी पोस्ट पर रिएक्ट किया और आशीर्वाद वाले इमोजी के साथ लिखा,’ हम तुम्हे प्यार करते हैं’. अर्जुन कपूर ने लिखा- ‘इंटरनेशनल खिलाड़ी.’ इसके अलावा मनीष मल्होत्रा, सौतेली बहन पूजा भट्ट ने आलिया को खूब सारा प्यार और बेस्ट विशेस दी हैं.

आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले आलिया और रणवीर की शादी को एक महीना पूरा हो चुका है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए दोनों फिल्म निर्माता करण जौहर के रेस्टोरेंट में पहुंचे थे. वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया बहुत जल्द रणवीर सिंह के साथ फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में नजर आने वाली हैं, जिसकी शूटिंग उन्होंने शादी के बाद पूरी की है.

Tags: Alia Bhatt, Hollywood